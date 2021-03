Isole minori zona bianca come la Sardegna: vaccinazioni rapide per tutti

Il Presidente dell'Ancim (Associazione nazionale dei Comuni delle isole minori) ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro della Salute Roberto Speranza, al ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, al commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, ai presidenti delle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana richiedendo la vaccinazione dei residenti delle isole minori.

"Le isole minori, tenuto conto anche dei disagi derivanti dall'insularità e dall'economia stagionale, con i loro abitanti stanno morendo, questo è il grido allarme che inviamo al Governo", questa la dichiarazione fatta dal sindaco di Forio e presidente dell'Ancim Francesco Del Deo nel richiedere la vaccinazione dei cittadini.

Adottare per le isole minori le politiche delle isole di Grecia e Spagna

Per questo Del Deo ha richiesto di adottare la stessa politica vaccinale della Grecia e delle Canarie, le quali, proprio a seguito di ciò, presentano una immagine turistica di destinazione sicura e di provvedere nell'immediatezza alla vaccinazione della popolazione seguendo le priorità:

personale marittimo impiegato sui trasporti che collegano le isole alla terraferma,

pendolari che per motivi di lavoro sono costretti a spostarsi da e per la terraferma,

personale impiegato nella raccolta dei rifiuti solidi urbani in quanto, anche solo pochissimi contagiati in questo settore potrebbero causare il blocco di un servizio essenziale, aggravando ancora di più la pandemia in corso e cagionando una nuova emergenza sanitaria, anche in considerazione delle temperature stagionali in aumento,

soggetti a rischio quali i malati oncologici, i soggetti in remissione oncologica le cui difese immunitarie sono ancora basse, i cardiopatici, chi ha malattie respiratorie e quanti altri indicati dai medici di base,

i lavoratori dell’indotto turistico-commerciale,

i giovani studenti che potrebbero essere il maggior veicolo per la diffusione del virus e delle sue varianti.

Isole Tremiti

Isole minori patrimonio culturale e significante contributo economico

"Vogliamo ricordare che le isole minori, oltre a rappresentare un importante patrimonio culturale del nostro Paese, contribuiscono in maniera significativa al gettito economico del bilancio dello Stato. Si evidenzia, inoltre, che le sole isole minori marittime italiane sono rappresentate da 35 comuni, per un totale di 240mila abitanti; il 90% di esse è sprovvisto di strutture ospedaliere e, in alcune, il medico di base si reca in loco due volte a settimana. A nostro avviso, la stessa campagna di vaccinazione dovrebbe essere attuata anche nelle isole lagunari e lacustri" sottolinea Del Deo.

Quest'ultimo ha poi aggiunto di essere disponibile ad una immediata collaborazione per organizzare con efficienza una vaccinazione di massa secondo il calendario.

Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, l'Italia oggi ha registrato 21.315 casi di coronavirus, con 9.835 guarigioni e 264 decessi.