Tragedia sfiorata a Ventimiglia, deraglia vagone cisterna in stazione - Video

Il vagone, adibito al trasporto di ossido di etilene, è risultato vuoto ad una prima valutazione dopo l'incidente. La linea ferroviaria verso la Francia è stata bloccato per circa un'ora. Non si registra nessun ferito.

Tanta paura ma nessun ferito a Ventimiglia per il deragliamento di un treno merci avvenuto in stazione nelle prime ore di domenica. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo che un vagone cisterna, adibito al traporto di ossido di etilene, è uscito fuori dai binari verso le 6.30. Il vagone, fortunatamente, era vuoto, secondo quanto riferito sia dai pompieri che dai tecnici RFI alla stampa locale.

.I residenti hanno distintamente avvertito l'incidente di domenica mattina.

"Ho sentito tutto vibrare, mi sono svegliata di soprassalto e ho subito capito che era deragliato un treno», ha detto ad un'agenzia una donna che abita nei pressi della stazione.

L'incidente ha causato la sospensione del traffico ferroviario diretto in Francia per circa un'ora, per via dell'interruzione di corrente elettrica per consentire gli interventi nell'area.

Dopo le 8 del mattino il traffico transfrontaliero verso la Francia è ripreso normalmente.

Non sono state attualmente accertate le cause dell'incidente.