Bollettino di oggi: 26.062 contagi, 317 morti e 14.970 guariti

6.430.266 sono le dosi di vaccino somministrate fino ad ora nel Paese; il numero delle persone a cui sono state somministrate due dosi è 1.922.072.

Con i 26.062 nuovi contagi di oggi, il numero totale dei casi di Covid dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 3.201.838.

Nell'ultimo giorno a 14.970 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, 527 in più di ieri. Complessivamente i guariti dall'infezione del coronavirus arrivano a 2.579.896.

I decessi per coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore sono stati 317, 63 in meno di ieri. In circa un anno il Covid si è portato via 101.881 vite in Italia.

Le persone attualmente positive al coronavirus tornano sopra il mezzo milione fino a 520.061, con incremento giornaliero pari a 10.744. Tra questo numero 492.926 sono gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare, pari al 94,78% del totale. I pazienti nelle terapie intensive sono 2.982, 68 in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 24.153, in crescita di 497 rispetto al dato precedente.

La Lombardia rimane la regione più colpita con 5.809 nuovi casi, seguita da Emilia-Romagna, Campania e Veneto rispettivamente con 2.940, 2.950 e 2.682. Sopra mille anche Piemonte, Puglia, Lazio, Toscana e Marche, mentre nelle altre regioni i contagi sono stati a tre cifre, con Valle d'Aosta che si distingue con 31 contagi.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 372.944 tamponi e il tasso di positività è stato pari al 7%, -0,4% rispetto al dato di ventiquattro ore fa.