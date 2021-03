Gianni Morandi ustionato, come sta il cantante? L'affetto dei fan: torna presto!

Gianni Morandi non è in pericolo di vita, le sue condizioni sono stabili, ma le ustioni sono di secondo e di terzo grado, profonde, e per questo non si esclude un intervento chirurgico.

Gianni Morandi è in condizioni “stabili e non è in pericolo di vita”, lo rende noto in un comunicato stampa l’Ausl Romagna, come riportato dall’Ansa.

Il cantautore è ricoverato presso il Centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena dopo essersi ustionato alle mani e alle gambe mentre incendiava sterpaglie nella sua tenuta.

Le ustioni sono ritenute essere profonde sia alle mani che alle gambe riporta nel comunicato l’Ausl.

Il Corriere della Sera è più tranquillizzante dello scarno comunicato stampa dell’ospedale di Cesena, secondo quanto riportato “non c’è da preoccuparsi” e “guarirà presto”.

Certamente la disavventura non è stata delle più banali e Gianni Morandi se l’è vista brutta ed ha rischiato molto.

Le ustioni sono di secondo e terzo grado alle braccia, alle mani e alle gambe. Quella più importante è quella alla mano destra.

Non c’è da preoccuparsi, ma non si escludono interventi chirurgici, scrive il Corriere. Un intervento chirurgico per scongiurare che le ustioni profonde creino complicazioni irreparabili al cantante.

L’affetto dei fan di Gianni Morandi dopo le ustioni

Sotto l’ultima foto che Gianni Morandi ha pubblicato su Facebook poco prima dell’incidente, si sono accumulati circa 11.500 commenti dei fan che con messaggi affettuosi gli augurano buona e pronta guarigione.