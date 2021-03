Covid, secondo sondaggio italiani favorevoli alle nuove restrizioni

In seguito all'aumento dei contagi, il governo ha annunciato una nuova stretta alle misure anti-Covid, con l'obiettivo dichiarato di evitare una terza ondata.

Misure che trovano comprensione e supporto da parte del 37,% degli italiani interpellati da un sondaggio di Termometro Politico, secondo i quali la situazione attuale è dovuta al comportamento incosciente dei cittadini refrattari al rispetto delle norme vigenti. Per il 32,9%, invece non ci sono colpevoli e si tratta del semplice andamento del virus.

Critiche dal doppio volto quelle invece rivolte alle autorità, colpevole per una parte degli interpellati: per il 17,8% per non saper svolgere un tracciamento adeguato, per l'8,2% per aver disposto troppe aperture.

Relativamente alle misure da prendere, il 24,2% degli italiani è a favore di un lockdown totale per alcune settimane; il 27,3% della zona rossa generalizzata solo nel weekend; il 16% del mantenimento del sistema dei colori; Il 29,9% invece di nuove aperture per evitare ulteriori danni economici e limitazioni alla libertà personale.

Fiducia abbastanza consistente espressa nell'accelerazione della campagna vaccinale, che per il 40% avverrà grazie a Mario Draghi e per il 38,9% semplicemente all'afflusso di una maggiore quantità di dosi nel Paese. Scettico invece il 16,4%, che non crede a un incremento della campagna vaccinale nelle prossime settimane.

Riguardo le indicazioni di voto, sul podio si assestano Lega (23,9%), PD (19,2%) e Fratelli d'Italia (18,5%). Seguono M5S (15,7%), Forza Italia (5,9%) e Italia Viva (3%), col partito di Matteo Renzi appena sulla soglia di sbarramento.