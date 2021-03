Molise, si è dimesso il commissario alla sanità Angelo Giustini

Lascia il ruolo di Commissario alla sanità del Molise l'ex generale delle Fiamme gialle Angelo Giustini, travolto dalle inchieste giudiziarie che lo vedono imputato per abuso d'ufficio.

Si è dimesso dal ruolo di Commissario alla sanità ad acta della Regione Molise, Angelo Giustini, che ha presentato la lettera al presidente della regione Donato Toma.

A darne notizia lo stesso presidente della Giunta regionale durante un seminario di aggiornamento in corso presso l’Ordine dei giornalisti del Molise e dedicato alla sanità, ai vaccini e all’emergenza Covid-19, riporta il Termoli online.

Giustini era stato nominato il 7 dicembre 2018 dal Consiglio dei ministri per risanare la Sanità molisana.

La proposta dell’ex generale della Guardia di Finanza era stata avanzata dal ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il ministro della Salute.

Obiettivo dell’incarico del Commissario Giustini, attuare i Programmi operativi 2015-2018 e gli interventi volti a garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza ai cittadini della Regione Molise, scrive l’Ansa.

Il generale in pensione aveva poi ricevuto l’incarico di attuare i programmi operativi 2019-2021, ma si è ritrovato indagato dalla Procura di Campobasso per omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio.

Secondo l’accusa della Procura, il Commissario non poteva nominare un commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 perché era di sua pertinenza e non poteva quindi derogare ad altri.

Martedì 16 marzo l’ex generale ed ex Commissario alla Sanità del Molise Angelo Giustini sarà ascoltato dai magistrati della Procura di Campobasso.