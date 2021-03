Aifa vieta utilizzo di un lotto di AstraZeneca

Dopo la segnalazione di "eventi avversi gravi" riguardo la somministrazione di dosi "appartenenti al lotto ABV2856" del vaccino AstraZeneca, l'Aifa ha deciso di sospenderlo "in via precauzionale".

A comunicare la sospensione dell'utilizzo dei vaccini del suddetto lotto è stata la stessa Aifa sul proprio sito web.

"A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID-19, AIFA ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale", si legge nella dichiarazione.

Nel comunicato l'Aifa sottolinea di stare effettuando "tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i NAS e le autorità competenti", rilevando di essere pronta ad intraprendere ulteriori provvedimenti con l'Ema qualora fosse dettato dalle circostanze.

L'Aifa nota che "al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi".

Secondo Giornale di Sicilia, un militare in servizio ad Augusta, Stefano Paternò, 43 anni, è morto ieri mattina per un arresto cardiaco, dodici ore dopo esser stato sottoposto alla prima dose di vaccino AstraZeneca. C'è anche un secondo decesso, riporta La Sicilia. Davide Villa, poliziotto dell’Anticrimine di Catania, è morto il 7 marzo, 12 giorni dopo la somministrazione del vaccino. Ci sono indagini in corso per entrambi i casi.

Sarebbero queste "alcuni eventi avversi gravi" a cui fa riferimento l'Aifa.

Problemi con un altro lotto

Negli ultimi giorni problemi con un lotto ABV5300 del vaccino AstraZeneca sono stati segnalati in diversi Paesi europei: le autorità austriache avevano deciso di sospendere l'uso del lotto di vaccino AstraZeneca come misura precauzionale a seguito del decesso di una donna vaccinata e dello sviluppo del Covid in un'altra persona dopo che aveva ricevuto il vaccino.

Dopo l'Austria, come misura precauzionale è stato sospeso l'utilizzo del lotto del vaccino AstraZeneca anche in Estonia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Cipro, Norvegia e Islanda.

Oggi le autorità danesi hanno analogamente annunciato la sospensione dell'uso del vaccino AstraZeneca a seguito di segnalazioni di possibili coaguli di sangue dopo le vaccinazioni.

L'Ema in precedenza ha riferito che complessivamente questo lotto da 1 milione di dosi è stato consegnato in 17 Paesi della Ue: Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Spagna, Svezia.

Non ci sono conferme che il vaccino AstraZeneca provochi coaguli - MHRA

Non ci sono conferme che il vaccino contro il coronavirus AstraZeneca provochi coaguli di sangue, le azioni del governo danese sono precauzionali, ha affermato l'Autorità di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari del Regno Unito (MHRA).

"Questa azione del governo danese è una misura precauzionale. Non ci sono prove che i coaguli di sangue siano stati causati dal vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Le persone dovrebbero comunque essere vaccinate contro il coronavirus quando invitate a vaccinare", si legge in un comunicato dell'MHRA.

In precedenza nel corso della giornata il regolatore britannico ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna segnalazione di coaguli di sangue durante le vaccinazioni nel Regno Unito. Uno studio pubblicato mercoledì a seguito delle vaccinazioni in oltre 22 milioni di cittadini britannici cita solo effetti collaterali minori già noti.

Anche la stessa casa farmaceutica AstraZeneca ha ribadito la sicurezza del suo vaccino.