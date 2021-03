Luna Rossa vince contro New Zealand: è come al Maracanà contro il Brasile

La giornata nelle acque neozelandesi finisce in parità, con il team italiano di Luna Rossa che con maestria vince la seconda delle due regate previste.

Incredibile vittoria da parte di Team Luna Rossa contro il Team New Zealand, a Hauraki Gulf gli italiani chiudono con una vittoria davanti a migliaia di neozelandesi attoniti.

Per usare una metafora calcistica, si potrebbe dire che è come se l’Italia in finale ai mondiali vincesse contro il Brasile nello stadio Maracanà.

La giornata finisce così in pareggio 1-1 contro il Team New Zealand che dimostra di essere velocissimo, ma l’Italia tiene testa con astuzia e freddezza e negli ultimi due lati della seconda regata contiene il recupero dei neozelandesi: storico.

Ma siamo solo agli inizi, perché le regate in programma sono ben 11 sul totale e si aggiudicherà l’ambito trofeo della Coppa America di vela chi ne vincerà 7.

Domani è riposo, poi si riprenderà con altre due gare al giorno.

In caso di parità 6-6 si disputerà la 13 esima e ultima regata mercoledì 17 marzo.