Leonardo: nel 2020, l'anno del Covid, tengono ordini e ricavi, -70% l’utile a 243 milioni

Il gruppo ha chiuso il 2020, l’anno della pandemia, con ricavi e ordini sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente, pari rispettivamente a 13.4 miliardi e a 13,8 miliardi. Scende del 25% l'Ebita, a 938 milioni. Il risultato netto si contrae del 70,4% rispetto al 2019 a 243 milioni.

Il flusso operativo di cassa è positivo per 40 milioni.

“Contesto straordinario e senza precedenti”

L’anno 2020 ha visto il gruppo Leonardo fronteggiare positivamente gli effetti della pandemia in un contesto straordinario e senza precedenti, grazie alla robustezza e diversificazione del proprio portafoglio prodotti e soluzioni e alla sua distribuita presenza geografica, ha sottolineato il gruppo in una nota.

Anche se il Covid-19 ha necessariamente influito sui risultati economici e finanziari del 2020, i fondamentali di business e le prospettive di medio-lungo termine rimangono invariati.

Profumo: "Risultati importanti in un contesto complesso"

“Abbiamo affrontato il contesto complesso del 2020 con risultati importanti in termini di ordini, pari a € 13,8 miliardi, ricavi pari a € 13,4 miliardi, EBITA pari a € 938 milioni, e FOCF, positivo per € 40 milioni. Il business militare e governativo si è dimostrato resiliente e ci ha permesso di ottenere i risultati attesi nonostante gli effetti del Covid sul business civile”, ha commentato Alessandro Produmo, amministratore delegato di Leonardo.

“La solidità e i fondamentali del gruppo sono alla base della fiducia nel breve e nel medio-lungo periodo. Vediamo nuove opportunità post Covid grazie alle capacità trasversali già esistenti nel gruppo e siamo focalizzati sulla creazione di valore per tutti i nostri stakeholder in maniera sostenibile”, ha aggiunto Profumo.

“Solida guidance” per il 2021

Per l'esercizio in corso la società prevede ordini per circa 14 miliardi, ricavi tra 13,8 e 14,3 miliardi ed un miglioramento dell'EBITA pari 1.075-1.125 milioni di euro.