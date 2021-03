Controlla bene la tua moneta da 500 Lire di Dante Alighieri, potrebbe valere una fortuna

Nel 1965 la Zecca italiana coniò le 500 Lire d’argento, note ai numismatici come le “700° Dante Alighieri”. Ne vennero emessi 5 milioni di esemplari, quantità sufficiente a non poterle definire una rarità, pur non essendo più in circolazione. Ma attenzione, alcune di queste monete potrebbero valere una piccola fortuna.