Covid, Sergio Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato oggi verso le 12 all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma dove ha ricevuto la sua prima dose del vaccino anti Covid-19 Moderna.

Ieri nella Regione Lazio è stato dato il via libera alla campagna vaccinale per gli over 80. In parallelo partono anche le prenotazioni per la classe degli over 75 anni. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha 79 anni.

Ad accogliere il Presidente era presente il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia e l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Il Presidente #Mattarella essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla #vaccinazione #anticovid nell’Istituto Spallanzani pic.twitter.com/7ZR6duWdL7 — Quirinale (@Quirinale) March 9, 2021

​Precedenti indiscrezioni sulla possibile vaccinazione del Presidente della Repubblica erano arrivate tramite Adnkronos, affermando che quest'ultimo si sarebbe sottoposto alla vaccinazione oggi a mezzogiorno.