Covid, a Castellamare di Stabia coprifuoco anticipato alle 18 per i giovani dai 14 ai 24 anni

Negli scorsi giorni il sindaco di Castellamare di Stabia ha firmato un'ordinanza che ha posto la città in zona rossa rafforzata per contrastare il forte aumento di casi Covid.

Con questa nuova ordinanza viene anticipato il coprifuoco alle ore 18 per i giovani tra i 14 ed i 24 anni: di preciso non sarà consentito a queste fasce d'età di circolare sul territorio del comune tra le 18 e le 20. Sono comunque previsti gli spostamenti in caso di necessità per i minorenni che comunque dovranno avere l'autocertificazione firmata dai genitori.

"L’incremento esponenziale di contagiati dal 15 al 28 febbraio di cittadini della fascia d’età interessata dall’ordinanza che ho firmato ieri: la percentuale di incidenza dei positivi sui tamponi effettuati è pari al 23.56% nella fascia di età tra i 14 e i 24 anni, a fronte del 18.5% in tutte le restanti fasce di età messe insieme" ha scritto su Facebook il primo cittadino Gaetano.

Il coprifuoco viene inoltre anticipato alle ore 20 in tutto il territorio, orario dopo il quale saranno consentiti solo spostamenti per motivi di lavoro o necessità.

in tutto il territorio, orario dopo il quale saranno consentiti solo spostamenti per motivi di lavoro o necessità. Per le attività commerciali il servizio è consentito fino alle ore 18 come per i servizi di ristorazione mentre la consegna a domicilio è consentita fino alle ore 22.

Covid 19 in Campania

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, la Campania dall'inizio del pandemia ha registrato un totale di 285.221 casi Covid, con 191.162 guariti e 4.464 deceduti. Al momento risultano 89.595 persone positive al Covid.