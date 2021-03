Windtre: manutenzione sui sistemi, alcune aree risultano inaccessibili

E' in corso la manutenzione dei sistemi WindTre, in seguito a numerose segnalazioni che sono arrivate in mattinata sulle difficoltà riscontrate sui sistemi informatici della compagnia telefonica.

Da stamani sono arrivate le prime segnalazioni di alcune difficoltà sui sistemi informatici WindTre. Le app di WindTre, nonché quella Very, fanno infatti segnalare alcune impossibilità di login e alcuni momenti disservizi riguardano l’infrastruttura informatica su cui opera la stessa rete vendita W3.

Al momento non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte della compagnia telefonica, ma il tutto dovrebbe tornare online nel corso di queste ore in quanto il problema è già noto e i reparti preposti dell’operatore sono già al lavoro.

​La rassicurazione data è che per gli utenti non cambierà niente in quanto l’accesso alla rete e le funzionalità della propria linea, sia mobile che fissa, non è limitato dal problema, attualmente in via di risoluzione.

Agli inizi di febbraio la stessa compagnia telefonica ha riscontrato problemi di servizio su varie aree del territorio nazionale, con gli utenti che si trovavano impossibilitati ad effettuare o ricevere telefonate.