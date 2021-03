Roma, ambulanti occupano Piazza Venezia: 150 furgoni mandano il traffico in tilt

La protesta degli ambulanti contro il sindaco Virginia Raggi raggiunge il centro di Roma: 150 furgoni occupano piazza Venezia per dire no allo stop della proroga delle licenze.

Forti disagi e traffico in tilt per l'occupazione di uno snodo centrale della Capitale hanno costretto le forze dell'ordine a chiudere la piazza.

Odissea dei cittadini romani lunedì 8/03/202 sciopero Tpl, piove ma siamo ostaggio dei venditori ambulanti che occupano impuniti piazza Venezia ...e poi il sindaco @virginiaraggi ha il coraggio di parlare di mafia capitale riferendosi al passato ! pic.twitter.com/Eh2nXdrZuj — susinesuglialberi (@susi_pie) March 8, 2021

​Con lo "sciopero delle bancarelle" i negozianti protestano contro la proposta del Campidoglio di mettere a bando le licenze commerciali in applicazione della direttiva Ue Bolkestein.

"La sindaca Raggi vuole cancellare 12mila attività violando una legge nazionale", affermano i manifestanti.

Confcommercio, intanto, annuncia ricorso al Tar contro la decisione del primo cittadino, ufficializzata lo scorso venerdì, con cui si considerano le licenze non più valide in quanto decadute al 31 dicembre 2020.

Lo stop alla revoca

Da venerdì i permessi concessi agli ambulanti per lavorare sul suolo pubblico sono ufficialmente scaduti il 31 dicembre 2020. Il sindaco Raggi non ha rinnovato la proroga in applicazione della normativa Bolkenstein, da cui gli ambulanti sono esclusi con un decreto di fine novembre del governo Conte II. Sospeso anche dell'iter della proroga concesso invece da una legge dello Stato del 2019 poi confermata nel 2020.

La decisione è stata presa per garantire la legalità e il libero accesso a "un mercato diventato negli anni monopolio di pochi", ha poi spiegato la Raggi, secondo quanto riportato dalla stampa. Sul piano strettamente giuridico, l'opposizione contesta che una legge dello Stato possa essere disapplicata solo con il parere del Garante della concorrenza, su cui trova forza la decisione della sindaca.

Il mese scorso gli ambulanti avevano organizzato un altro sit in a Montecitorio per protestare contro il mancato arrivo dei ristori e contro le chiusure. Al presidio era intervenuto il senatore Matteo Salvini.