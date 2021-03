Pordenone, perquisita un azienda di droni per sospetta violazione dell'embargo all'Iran

L'ipotesi di reato è quella legata alla vendita di prodotti "dual use" in Iran, vietata dagli embarghi nei confronti della Repubblica islamica.

La Guardia di Finanza di Pordenone ha effettuato una perquisizione di un'azienda a San Quirino attiva nel campo della componentistica per aerei, elicotteri e droni.

Stando a quanto riferito da Tgcom24, le Fiamme gialle starebbero indagando sull'ipotesi di reato legata alla vendita di prodotti "dual use" in Iran, ma in assenza delle autorizzazioni del governo italiano.

L'attività investigativa starebbe in altre parole cercando di fare luce su possibili violazioni dell'embargo all'Iran su tali componentistiche.

Le sanzioni all'Iran

Per fermare l'ambizioso programma nucleare intrapreso dall'Iran dai primi anni del Duemila, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha approvato a più riprese sanzioni di varia natura nei suoi confronti sino ad arrivare a Gennaio 2016 in cui l’Aiea, ,l'Agenzia internazionale per l'energia atomica in applicazione dell'accordo quadro, ha dichiarato la fine delle sanzioni in seguito alla firma degli accordi sul nucleare di Vienna nel 2015.

Rimane tuttavia vietata l’esportazione verso l’Iran di: