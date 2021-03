Vaccini, RDIF e la svizzera Adienne in trattative per la produzione dello Sputnik V in Italia

Il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) intende cooperare con l'azienda svizzera Adienne Pharma&Biotech per la produzione del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V.

"Siamo in trattativa con il governo italiano. Ci sono molte regioni italiane entusiaste di avere il vaccino e vorrebbero produrlo. Oggi per la prima volta cooperiamo con l'azienda svizzera Adienne Pharma&Biotech per la produzione dello Sputnik V in Italia", ha dichiarato Dmitriev a “Mezz'ora in più” su Rai3.

Dmitriev ha aggiunto che la modalità di produzione aiuterà a creare nuovi posti di lavoro e permetterà all'Italia di controllare il processo della produzione del preparato.

La produzione dello Sputnik V in Italia potrebbe iniziare già a giugno.

L'ad del RDIF ha aggiunto che entro fine marzo il fondo annuncerà 20 progetti di collaborazione in dieci paesi. In particolare al momento il fondo sta discutendo sulla cooperazione con Germania e Francia.

Il vaccino Sputnik V

L'11 agosto scorso la Russia ha registrato il suo primo vaccino contro il Covid-19, chiamato Sputnik V e sviluppato dagli scienziati del Centro di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya".

Il vaccino è costituito da due componenti e il vettore utilizzato per indurre la risposta immunitaria dell'organismo si basa su un adenovirus umano.

Il vaccino viene somministrato due volte, in un intervallo di 21 giorni.

All'inizio di febbraio uno studio pubblicato dalla rivista Lancet ha confermato che l'efficacia dello Sputnik V è vicina al 92%.

Lo Sputnik V è stato approvato in 45 Paesi. Nei giorni scorsi è stato reso noto che lo Sputnik V è il secondo vaccino al mondo per numero di Paesi in cui è stato autorizzato.