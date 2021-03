Adidas regala scarpe per la Festa della donna, la nuova truffa circola su Whatsapp

Una nuova bufala riguardante una presunta promozione organizzata da Adidas in occasione della festa della donna ha preso a girare negli ultimi giorni sulla popolare applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp.

Stando al messaggio che sempre più utenti stanno continuando a ricevere, grazie alla solita catena di Sant'Antonio, la nota compagnia produttrice di calzature regalerebbe delle scarpe per l'8 marzo.

Tutto quello che bisogna fare è accedere ad un link contenuto nel messaggio e completare un semplice questionario.

La truffa

Ed è proprio qui che quella che sarebbe potuta all'apparenza sembrare un'innocente bufala, un pesce d'aprile anticipato, assume i connotati di una vera e propria truffa.

L'utente, arrivato a questo punto, viene infatti reindirizzato alla cassa e gli viene chiesto, per ottenere il suo premio, di pagare una cifra per la spedizione.

A tale scopo viene richiesto l'inserimento dei dati di una carta di credito, che però rischia di essere clonata e utilizzata dai malintenzionati autori del messaggio.

Le reazioni degli utenti sui social

La catena di Sant'Antonio relativa alla presunta promozione di Adidas è diventata in poche ore uno dei trend topic su Twitter, dove diversi utenti hanno iniziato a parlarne, invitando alla cautela coloro che dovessero incappare in questo messaggio-bufala.

Mi arriva l' ennesimo link su WhatsApp dove questa settimana l' Adidas regala le scarpe per la festa delle donne ma perché la gente ci crede ? Io guardo sempre prima sui siti ufficiali a me non mi fregano...oggi alla mia amica credo proprio di sì 🙀 — Eli_sa MT ❤️🖤 (@Elisaerre19) March 7, 2021

Il consiglio, in questo caso come in molti altri avvenuti in passato, è quello di ignorare il messaggio e cancellarlo, evitando allo stesso tempo di inoltrarlo ad altri utenti, i quali ignari potrebbero a loro volta cadere nella trappola dei truffatori.