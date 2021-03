Sanremo 2021, trionfano i Maneskin con il brano "Zitti e buoni"

Sul palco del teatro Ariston trionfa il rock dei Maneskin che con il brano "Zitti e buoni" vince il 71° Festival di Sanremo. Un'edizione difficile, la prima dell'era covid, svolta in un teatro senza pubblico e con rigide misure di sicurezza anti-contagio.

​Si classificano al secondo posto con "Chiamami per Nome" Fedez e Francesca Michielin, mentre Ermal Meta con "Un milione di cose da dirti" arriva solo al terzo posto ma vince il premio per la miglior composizione musicale Giancarlo Bigazzi, assegnato dall'Orchestra del Festival.

Colapesce e Di Martino con "Musica Leggerissima" si aggiudicano il premio Lucio Dalla e Madame vince il premio per il miglior testo con "Voce". Willie Peyote con il brano "Mai dire mai (La locura)" vince il premio della critica Mia Martini - sezione Campioni, attribuito dalla sala stampa.

Nulla da fare, invece, per i big della musica italiana come Irene Grandi, Malika Ayane, Arisa, Max Gazzè, Francesco Renga e Bugo che arriva in coda al terz'ultimo posto.

La vittoria dei Maneskin

Grande successo per i Maneskin al loro debutto sul palco di Sanremo. Il gruppo di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si è affermato con un brano rock, genere poco apprezzato dal pubblico del teatro Ariston, con il suo look glam simbolo dello spirito libero delle nuove generazioni. Una grande emozione per la band romana lanciata nel 2017 dal programma X Factor, che condivide la sua vittoria con in fan sui social con una dedica speciale

"Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni", scrivono su twitter.

Sanremo 2021

La kermesse sanremese quest'anno si svolta dal 3 al 6 marzo in un teatro Ariston senza pubblico a causa dell'emergenza sanitaria. Hanno condotto il festival Amadeus e Fiorello, accompagnati dall'attrice bolognese Matilda De Angelis. Il festival ha avuto la presenza fissa di Zlatan Ibrahimovic che sul palco dell'Ariston si è esibito in un duetto con Sinisa Mihalovic.