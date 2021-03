Lombardia, in tilt il portale per la prenotazione vaccini "Aria"

Piattaforma "Aria" di nuovo in tilt, il sistema per la prenotazione dei vaccini lombardo ha creato problemi con prenotazioni confermate e poco dopo annullate. Il Pirellone opta per Poste Italiane per la creazione di un nuovo portale.

Secondo quanto affermato dall'assessorato alla sanità lombardo, un bug ha mandato in tilt il portale per la prenotazione dei vaccini "Aria" e ha reso impossibili le adesioni.

I cittadini che hanno tentato l'iscrizione hanno raccontato di sms arrivati al loro cellulare, con luogo e data dell'inoculazione, poi annullati con un nuovo messaggio.

Tra giovedì e venerdì era stata segnalata un'altra falla: chiunque ha potuto iscriversi al portale per le vaccinazioni. Il "filtro" anti-furbetto è attivo nel portale dedicato ai cittadini, ma sarebbe saltato in quello dei farmacisti e dei medici di famiglia. Dalla Regione avvertono comunque che le prenotazioni improprie saranno annullate.

La Regione Lombardia ha scelto per questo motivo di affidarsi a Poste italiane, ma ci vorranno 21 giorni per l'attivazione del nuovo portale.

Trovata soluzione per gli over 80 e gli insegnanti: adesioni in farmacia

La falla nelle prenotazioni confermate e poi annullate in Lombardia è stata aggirata per gli over 80 che potranno effettuare le adesioni direttamente nelle farmacie.

Per gli insegnanti basterà registrarsi al sito www.vaccinazionicovid.servizirl.it, dove verrà richiesto di inserire un loro recapito telefonico.

In caso di inserimento di recapito cellulare il sistema richiederà la conferma del numero e nel momento in cui verrà fissato l'appuntamento, il cittadino ne riceverà comunicazione sul recapito telefonico indicato in fase di registrazione sul Portale.

L'appuntamento con il centro vaccinale viene anche registrato sul Fascicolo Sanitario elettronico del cittadino in un momento precedente l'invio dell'sms.

🟠 La Lombardia resta in fascia arancione. Le misure rafforzate adottate ieri per ora hanno scongiurato la fascia rossa.



Secondo la valutazione settimanale della Cabina di Regia dell'Istituto Superiore di Sanità la Lombardia ha parametri da zona… https://t.co/wFcvES5a2q pic.twitter.com/3YYzRr8ljz — Attilio Fontana (@FontanaPres) March 5, 2021

Negli scorsi giorni la Regione Lombardia è entrata in zona arancione rafforzato dopo l'ordinanza firmata dal presidente di regione Attilio Fontana che rimarrà in vigore fino al 14 marzo.