I sei quartieri più pericolosi d’Italia, da Nord a Sud i luoghi da evitare

Nella classifica stilata ogni anno dal Sole 24 Ore, sulla base dei dati forniti dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, che valuta l’indice di criminalità delle città in Italia, anche in base alle diverse tipologie di crimini, per il 2020 si è confermata Milano al primo posto.

Il capoluogo lombardo è primo per reati commessi e denunciati, Torino è seconda per le rapine agli esercizi commerciali e per l’usura, mentre Roma è fuori dalla Top 5.

Napoli è al primo posto per furti con strappo, rapine e usura mentre Bologna ha il triste primato delle denunce per violenze sessuali e Firenze è la città con più denunce per associazione a delinquere.

Ma se questa è una classifica delle città, ne esiste una anche dei quartieri più pericolosi d’Italia. Una lista, più che un elenco diviso su gradini, in cui ci sono luoghi sparsi in varie parti d’Italia.

Librino a Catania

Questo quartiere si trova alla periferia del capoluogo etneo. È un quartiere cosiddetto satellite con enormi palazzi bianchi nella zona sud-occidentale di Catania.

È considerato “la culla della criminalità siciliana”: la fanno da padroni il traffico di armi e droga e gli omicidi.

Il Serpentone di Corviale a Roma

La droga è uno dei principali problemi di questa zona della Capitale.

Il luogo simbolo del quartiere è l’enorme palazzo che si snoda per centinaia di metri sempre uguale. Più volte occupato, sin dagli anni Ottanta è stato segnato da degrado e dallo spaccio.

La Regione Lazio e il Comune hanno lanciato un progetto di recupero con la costruzione di 103 nuovi appartamenti.

La zona è nota per lo spaccio di droga soprattutto cocaina.

Quarto Oggiaro Milano

Questa zona è nota anche con gli appellativi di “Bronx” o “Barbon City”.

Si trova nella periferia milanese ed è la sede delle principali attività criminali della città.

In particolare si tratta di traffico illecito di stupefacenti, in particolare metanfetamina.

Uno dei fenomeni che contraddistinguono la zona è il coinvolgimento di minorenni nel mondo della droga. La dispersione scolastica supera il 30%.

A Napoli, Forcella

Spesso pensando al capoluogo campano si pensa ai Quartieri Spagnoli o alle Vele di Scampia, come luoghi poco raccomandabili, ma il quartiere più pericoloso è considerato Forcella.

Questo Rione è segnato da un altissimo tasso di disoccupazione, di abbandono scolastico e criminalità.

Il noto boss Giuliano, per esempio, apparteneva a un clan di Forcella.

Begato a Genova

Tra i quartieri più pericolosi della penisola anche quello di Begato, a Genova. È stato ribattezzato il “Quartiere dei morti ammazzati” per l’alto numero di omicidi.

Qui vivono circa 2.500 persone di cui una percentuale superiore ai 3/4 si trova ai servizi sociali.

Lo Zen di Palermo

Noto per essere una specie di fortino controllato a ogni ingresso il quartiere Zen di Palermo resta ancora abbandonato quasi a se stesso nonostante i tentativi di recupero.

Due studenti su tre, tra i ragazzi dello Zen, abbandonano la scuola, uno dei tassi più alti d’Italia. E l’approdo è la micro criminalità.