Zone: Campania rossa da lunedì, Veneto e Friuli arancioni

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato le nuove ordinanze in vigore da lunedì, 8 marzo. La Lombardia resta arancione.

Secondo i nuovi provvedimenti, la Campania passa in zona rossa da lunedì, mentre le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto diventano arancioni.

Veneto

Il Presidente del veneto, Luca Zaia, ha confermato in precedenza la zona arancione per la sua ragione, anticipando Speranza.

"Siamo zona arancione, me l'ha confermato il ministro e posso dirlo. L'Rt è il dato che ci spara in zona arancione così velocemente, dà una dimensione dell'infezione. La proiezione di quello che può essere l'Rt la prossima settimana è assolutamente preoccupante", ha detto in conferenza stampa.

La Lombardia ha evitato la zona rossa, rimane in fascia arancione. Lo ha confermato anche il Presidente della regione, Attilio Fontana, in un post su Facebook.

"La Lombardia resta in fascia arancione. Le misure rafforzate adottate ieri per ora hanno scongiurato la fascia rossa", si legge nel post.

Ha anche ribadito l'importanza del "massimo livello di mitigazione".

"Secondo la valutazione settimanale della Cabina di Regia dell'Istituto Superiore di Sanità la Lombardia ha parametri da zona arancione. Ma, considerato l’aumento della trasmissione del virus determinato dalla variante inglese, l’organismo ministeriale ha raccomandato alle regioni dove l’incidenza settimanale superi la soglia di 250 casi per 100 mila abitanti, come la nostra, di adottare il massimo livello di mitigazione", ha scritto.

