Bollettino di oggi: 24.036 contagi, 297 morti e 13.682 guariti

Il numero delle dosi di vaccino somministrate ha passato quota 5 milioni, raggiungendo 5.019.869. Le persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino sono 1.562.291.

In base ai dati odierni, il numero complessivo dei casi di Covid supera il livello psicologico di 3 milioni, fermandosi a 3.023.129.

Nell'ultimo giorno 13.682 persone hanno debellato il coronavirus dal proprio organismo, 194 in più di ieri. Totalmente le guarigioni dal Covid sono state 2.467.388.

Nell'arco dell'ultimo giorno le vittime del coronavirus sono tornate sotto 300, fermandosi a 297, con un calo di 42 rispetto al dato di ieri. I decessi complessivi per Covid raggiungono quota 99.271.

Le persone attualmente positive al coronavirus sono 456.470, 10.031 in più di un giorno fa. Di queste gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare sono 433.571, pari al 95% del totale. I pazienti nelle terapie intensive sono 2.525, 50 in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 20.374, 217 in più di un giorno fa.

Tra i 24.036 nuovi contagi, la Lombardia è la regione che ne ha di più con 5.210, seguita da Emilia-Romagna, Campania e Piemonte rispettivamente con 3.246, 2.842 e 2.283. Sopra mille ci sono Lazio, Veneto, Puglia, Toscana e Marche. Nelle altre regioni contagi a tre cifre, con le sole Valle d'Aosta e Sardegna sotto cento a 15 e 89.

I tamponi eseguiti nell'ultimo giorno sono stati 378.463 e il tasso di positività è stato del 6,4%, in calo di 4 decimi di punto percentuale.