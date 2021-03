Crisanti critica il nuovo commissario all’emergenza sanitaria Figliuolo: per consegne serve Amazon

Per il professore Crisanti non ci voleva un generale di corpo d'armata per gestire la logistica dei vaccini, ma Amazon con la sua rete logistica.

Non ha ancora nemmeno aperto bocca il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo nominato da Mario Draghi Commissario all’emergenza sanitaria in sostituzione di Domenico Arcuri, ma già viene criticato dal professore Andrea Crisanti che ha affermato che più che chiamare un generale dell’Esercito Italiano esperto di logistica, andavano chiamati gli ingegneri di Amazon, perché loro sanno come si gestisce in modo efficace la logistica.

Crisanti, infatti, afferma che lo aveva detto al governo di affidarsi ad Amazon per la logistica nella consegna dei vaccini.

“Non lo avevo detto a caso, Amazon è un gigante nella logistica. Con tutto il rispetto, il nostro generale del Genio, in confronto agli ingegneri di Amazon, è un apprendista” è stata l’esternazione di Crisanti intervenuto ieri a "Il Caffè del Mercoledì" della Fondazione Luigi Einaudi.

Dal momento che Amazon è in grado di movimentare miliardi di pacchi, è il ragionamento di Crisanti, sarebbero i migliori da scegliere per la distribuzione del vaccino, mentre Figliuolo sarebbe buono solo per “l’impatto mediatico e di comunicazione” ha affermato il professore.

“Ma vi assicuro che per distribuire i vaccini probabilmente ci volevano esperti in ingegneria e informatica che stanno in Amazon non nell'Esercito. Se avessero preso lo chief executive officer di Amazon sarei stato più tranquillo".