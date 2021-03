Sanremo 2021, i palloncini in sala, Laura Pausini, ed Ermal Meta primo

La simpatia di Rosario Fiorello anima l’Ariston durante la seconda serata di Sanremo 2021.

Nella seconda serata spariscono i carrellini trasparenti che portano buste e fiori, ma compaiono i palloncini d’ogni forma ad occupare le poltrone vuote. “È venuto Giovanni Toti con la sua Giunta a gonfiarli”, dice Fiorello ad un certo punto della serata per ironizzare sulla forma di alcuni dei palloncini, ma anche sul fatto che ai social la trovata sembra non essere piaciuta fino in fondo.

L’ingresso sul palco del Golden Globe Laura Pausini è uno dei momenti più belli. Una cantante che nel suo palmares vanta anche un Grammy Awards e che si emoziona così tanto cantando “Io Sì”, è più che una star internazionale della musica.

© REUTERS / Alessandro Garofalo Rosario Fiorello, Amadeus e Zlatan Ibrahimovic al 71° Festival di Sanremo in Italia, il 2 marzo 2021

L’omaggio a Ennio Morricone del trio Il Volo è un momento toccante, peccato che al maestro Andrea Morricone volino via le cuffie con la camera che indugia su di lui proprio in quel momento, ma questo è Sanremo 2021, una diretta senza rete.

Elodie incanta con il suo spacco, ma quando canta delude: era in playback. Al Sanremo, durante le serate del Festival della Canzone Italiana, non si fa.

Ermal Meta vince la seconda serata con “Un milione di cosa da dirti” e scavalca Annalisa che aveva vinto la prima serata con “Dieci”.