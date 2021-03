Bertolaso: "Tutta l'Italia verso zona rossa"

“Tutta Italia, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa”, lo dice il consulente per il piano vaccinale della Regione Lombardia Guido Bertolaso, intervenendo in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli, che sulla campagna vaccinale e le mancanze dell’Unione Europea non ha dubbi:

“Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni”.

E per quanto riguarda la Lombardia e la curva epidemiologica, dice di non essere più preoccupato di altre regioni italiane, seppure è consapevole del fatto che la Lombardia “per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni”.

Ma le cose peggiorano anche in Piemonte secondo il presidente regionale Alberto Cirio, uno dei sostenitori delle riaperture degli impianti sciistici.

Anche se non si sono accese tutte le “spie dell’allarme”, dice intervistato da Sky Tg24, è chiara la situazione di criticità con i dati che quotidianamente ci mostrano un quadro in peggioramento.

“C’è un contagio che sta risalendo, numeri che stanno aumentando”, anche se in terapia intensiva i numeri sono sotto soglia del 30 o 40%, afferma Cirio.

A causa di questa situazione Cirio sta intervenendo “chirurgicamente” con zone rosse locali per mettere una pezza ai focolai che scoppiano un po’ ovunque nel Piemonte.

Ma a rischio è tutta l’Italia come mostra la mappa delle province italiane che potrebbero mettere gli studenti in Dad perché i contagiati sono tra i 200 e gli oltre 250 abitanti ogni 100 mila.

Anche in Emilia-Romagna il presidente Stefano Bonaccini è costretto a prendere provvedimenti molto restrittivi e a chiudere intere porzioni della sua Regione in zona rossa.

Bisogna dire la verità ai cittadini, le varianti hanno “alzato la testa con cattiveria diversa”, dice e “figuratevi se dopo un anno avevo voglia di prendere decisioni così”.

La mappa Covid-19 in Italia

Dopo un paio di settimana di Italia tutta in zona gialla, eccoci ancora una volta con un Paese quasi del tutto arancione e tendente al rosso.

Sono 8 le Regioni in zona gialla, 10 quelle in zona arancione e 2 in zona rossa. Mentre la Sardegna si gode la sua zona bianca.