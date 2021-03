Sanremo 2021. Annalisa in testa, Fiorello parla con le poltrone vuote e poi: Ibrahimovic

Con il brano “Dieci”, Annalisa è la vincitrice della prima serata del Festival di Sanremo 2021. Non sono mancate ovviamente le polemiche e le critiche alla giuria demoscopica, rea di non aver compreso alcune canzoni, ma questo è tema che al Festival va avanti da 71 anni.

Quel che invece il Festival della Canzone Italiana all’Ariston non aveva ancora mai visto e vissuto nei suoi 71 anni, è il dialogo del conduttore con le poltrone vuote.

Solo Rosario Fiorello poteva riuscire nell’impresa di parlare con le poltrone vuote dell’Ariston, lasciate così per volere del Comitato tecnico-scientifico e anche del ministro della Cultura (o tutti i teatri aperti o tutti chiusi al pubblico). Amadeus ha detto che i 300 figuranti erano già stati pagati.

“Su i braccioli” resterà quindi come uno dei momenti più spassosi della prima serata del Festival di Sanremo 2021, segnato dalla pandemia.

Amadeus accoglie sul palco il calciatore dell’AC Milan Zlatan Ibrahimovic, alla sua prima volta sul palco dell’Ariston si trova molto a suo agio tra battute e manifestazione del suo ego smisurato.

​La serata di Elodie

Archiviata la prima serata, questa sera ad accompagnare sul palco Amadeus ci sarà la bellissima cantante Elodie nella veste di co-conduttrice.

Durante la conferenza stampa di questa mattina ha affermato che questa sera parlerà agli uomini e alle donne e non solo al mondo femminile, per fortuna.

“Non vedo l'ora di giocare, sul palco porterò la mia parte infantile, la Elodie dodicenne. Perché quello che vorrei fare è divertirmi”, ha detto durante la conferenza come riporta RaiNews.

Elodie non svela quello che farà questa sera, ma garantisce che farà “qualcosa fuori dall’ordinario”.

E poi da non perdere Laura Pausini.

​Caso Irama

Dopo avere appreso che ben due "collaboratori" di Irama sono risultati positivi, è chiaro che il cantante non potrà essere all'Ariston questa sera. Amadeus vorrebbe proporre ai cantanti di mandare in onda un video della performance di Irama, così da farlo restare in gara.

Ma si tratta di qualcosa non previsto dall'attuale regolamento del Festival e quindi tutto resta nell'incerto per ora.