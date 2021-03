Bollettino di oggi: 17.083 contagi, 343 morti e 10.057 guariti

Fino ad oggi nel Paese sono state somministrate 4.434.131 dosi di vaccino. Con i dati odierni, il numero complessivo di casi di Covid dall'inizio dell'epidemia sale a quota 2.955.434, ormai prossimo al triste traguardo di 3 milioni.

Nell'ultimo giorno a 10.057 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, poco più di 800 in meno di quanto avvenuto ieri. Totalmente le guarigioni arrivano a 2.426.150.

Oggi il coronavirus ha ucciso 343 persone, 97 in più di ieri. Complessivamente dall'inizio dell'epidemia i decessi per Covid sono stati 98.288.

Nel Paese ad oggi si contano 430.996 positivi al coronavirus, 6.663 in più di ventiquattro ore fa. Tra questi 409.099 sono gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare, pari al 94,9% del totale. I pazienti nelle terapie intensive sono 2.327, in crescita di 38 rispetto a ieri, mentre i malati con sintomi ricoverati nei reparti Covid sono 19.570, 458 in più di un giorno fa.

SEGUE