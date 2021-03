Zingaretti, la terza ondata della pandemia sarà ‘drammatica’

Non usa mezzi termini il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti per descrivere come potrebbe essere la terza ondata della pandemia se si dovesse manifestare su tutto il territorio nazionale.

“Attenti all’ultimo miglio, la terza ondata della pandemia sarà drammatica”, ha detto in qualità di presidente della Regione Lazio partecipando all’evento regionale “Regione Lazio Sostenibile e partecipata”, una iniziativa della regione che sostiene l’Agenda 2030 dell’Onu e che si proietta verso la sostenibilità.

Dovremo ancora accettare la “lontananza fisica” avverte Zingaretti: “dovrà caratterizzare la nostra vita” ancora per un po’.

Lazio una regione sostenibile

Intanto il Lazio dalla scorsa estate guarda al futuro dotandosi di una strategia regionale per la crescita sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze.

Un percorso condiviso con società civile e stakeholder del settore che pone al centro il benessere del cittadino nelle sue componenti fisiche, psicologiche ed economiche, ovvero in modo integrale.