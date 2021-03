Sanremo, stasera al via la 71esima edizione del Festival: ecco tutti i big in gara

Dopo mesi di polemiche e incertezze stasera partirà la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Un festival diverso, ma che si terrà nonostante le difficoltà del momento storico che stiamo attraversando. “Da qui ripartono tante cose”, ha detto ieri il conduttore, Amadeus, nella conferenza stampa di presentazione della kermesse che si concluderà sabato 6 marzo.

“È stato un percorso difficilissimo”, ha ammesso ringraziando “tutte le persone che hanno fortemente voluto questo Festival” e “tutti coloro che hanno fatto sì che non venisse cancellato”. "La costruzione del Festival era fatta pensando che saremmo stati quasi fuori dalla pandemia, purtroppo non è così e quindi è stato modificato di volta in volta”, ha spiegato lo showman, citato da RaiNews24. “La mancanza di pubblico – ha detto - è stata la cosa forse più forte, ma ho avuto il sostegno di tutti”. Del resto, ha ricordato “dietro ogni cantante ci sono tante persone e questa è l'occasione per farle lavorare”.

Stasera, quindi, si partirà con la sala vuota e i cantanti che si esibiranno soltanto per il pubblico a casa. Ma non è escluso che nel corso della settimana possano sedere nella platea dell’Ariston i lavoratori e i giornalisti che seguono l’evento.

“Fossero anche 50 persone, - ha detto Amadeus - per noi sarebbe motivo di soddisfazione". A fare coppia con lui ci sarà Fiorello, che promette un festival “indimenticabile”. “I problemi sono altri – ha detto ieri in conferenza stampa - e speriamo si risolvano presto".

Madrina della serata inaugurale sarà l’attrice Matilda De Angelis. Poi, ad affiancare il conduttore nelle serate successive ci saranno la cantante Elodie, la top model Vittoria Ceretti, la giornalista Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, che presenterà la semifinale Giovani e proclamerà il vincitore.

Nel gran finale di sabato, invece, a salire sul palco ci saranno Ornella Vanoni, Simona Ventura, Serena Rossi, Tecla Insolia e la corrispondente Rai da Pechino, Giovanna Botteri.

Ventisei in tutto i big in gara, tredici quelli che saliranno sul palco stasera: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin e Max Gazzè. Con loro anche quattro nuove proposte: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano.

Non ci sarà Lady Gaga. Al suo posto un parterre di ospiti tutto italiano, con Diodato, vincitore della scorsa edizione, Loredana Bertè e Alessia Bonari, l’infermiera che un anno fa scattò la foto simbolo della lotta al Covid negli ospedali italiani. E ancora, la banda della Polizia di stato, la violinista Olga Zakharova e il sassofonista Stefano Di Battista.

Mercoledì sarà la volta degli altri tredici big: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio con Davide Toffoli, Gio Evan, Fulminacci, La rappresentante di lista, Lo stato sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote. E ancora quattro nuove proposte: Davide Shorty, Dellai, Greta Zuccoli, Wrongonyou.

Ospite d'onore della seconda serata sarà Laura Pausini, fresca di Golden Globe per la canzone 'Io sì', colonna sonora del film La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti, con Sophia Loren. E poi l’omaggio a Ennio Morricone e ai classici della canzone italiana.

Giovedì la serata sarà dedicata a Lucio Dalla con il tributo dei Negramaro, mentre ospite della serata finale sarà Umberto Tozzi.

Ospiti fissi saranno invece, il calciatore infortunato Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic, che si esibiranno insieme. E infine Achille Lauro, che promette di stupire il pubblico con “cinque quadri” ai quali parteciperanno il primo ballerino dell’Opera di Roma, Giacomo Castellana, l’attrice Monica Guerritore, la cantante Emma Marrone, Fiorello e il duo Francesca Barra e Claudio Santamaria.