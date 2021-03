A Siracusa facevano spacciare anche i minorenni, arrestate 31 persone

In atto un'operazione antidroga della Dda di Catania con l'ausilio del 12° Reggimento Carabinieri di Sicilia. A Siracusa sgominato traffico di droga che usava anche minori per lo smercio.

I Carabinieri di Siracusa del Reparto operativo della provincia etnea, sono impegnati da questa mattina in un’ampia operazione antidroga ai danni di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, che non si faceva scrupolo di utilizzare anche minori per distribuire gli stupefacenti.

Sono 31 le misure cautelari emesse dal gip di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda).

In atto numerose perquisizioni, anche con l’utilizzo dei cani antidroga, per la ricerca di stupefacenti e di armi, scrive l’Adnkronos.

L’operazione viene condotta da 150 carabinieri, tra cui anche uomini del 12° Reggimento carabinieri Sicilia di Palermo e dello Squadrone eliportato carabinieri Sicilia di Sigonella, esperti nel condurre operazioni speciali. Impiegato nell’operazione anche un elicottero dell’Arma dei Carabinieri.