Sicilia, via libera per il Piano regionale di gestione dei rifiuti

Via libera al piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia. Il Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) ha espresso parere favorevole al piano e all'iter di adozione. Adesso il testo potrà finalmente passare all'Ars per l'approvazione definitiva. La regione attende da anni un piano rifiuti.

L'ok del massimo organo siciliano di giustizia amministrativa arriva con il riesame del documento, dopo una prima valutazione conclusa a fine gennaio con la richiesta da parte del Collegio di integrazioni. Il procedimento è stato avviato dall'ex assessore regionale all'Energia, Alberto Pierobon, sostituito solo 5 giorni fa con Daniela Baglieri dell’Udc, dopo aver rassegnato le dimissioni al presidente Nello Musumeci.

Il piano rifiuti contiene la regolamentazione per le Srr e per il sistema dei rifiuti nell'Isola, indica i riferimenti e i parametri che gli impianti dovranno rispettare, stabilisce le priorità nella gestione e nella raccolta della differenziata.

Termovalorizzatori

Il piano prevede la possibilità, per i territori, di dotarsi di termovalorizzatore per concludere il ciclo dei rifiuti, una possibilità considerata dalla UE come extrema ratio.

"Si chiude l'era delle discariche che resteranno marginali nelle future scelte dei territori", ha dichiarato Pierobon, secondo quanto riporta La Sicilia.

Per il governatore Musumeci il piano recepisce le "quattro direttive europee in materia di rifiuti: prevenzione, riuso, recupero di materia e di energia, smaltimento".