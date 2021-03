Maturità 2021, oggi per 500mila maturandi via ai test Invalsi

Per gli studenti di quinta superiore partono oggi i test invalsi di italiano, matematica e inglese. I test saranno svolti in presenza e saranno autonomamente organizzati dagli istituti scolastici con la suddivisione in piccoli gruppi fino al 31 marzo.

Le prove sono tre:

italiano

matematica

inglese

Gli studenti affrontano un test di inglese che valuta le competenze dei ragazzi nell’ascolto e nella lettura di un testo. Il test di inglese sarà di livello - B1 (equivalente al Preliminary English Test) e B2 (equivalente al First Certificate) - e servirà a valutare la conoscenza della lingua secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Per le prove suppletive per l'ultimo anno delle superiori c'è tempo fino al 21 maggio. L'esito non sarà comunque vincolante per l'ammissione agli Esami di Stato al via il 16 giugno.

Test invalsi 2021

Tornano quindi le prove Invalsi, che furono sospese l'anno scorso a causa del lockdown. I primi ad effettuarle sono gli studenti di quinta superiore ai quali è stata data la precedenza per dare loro tempo di prepararsi agli esami di Stato.

Per il momento sono confermate anche le prove di seconda e quinta elementare e quelle di terza media, mentre potrebbero saltare quelle di seconda superiore la cui organizzazione appare al momento ardua.

Negli scorsi giorni, in previsione del nuovo Dpcm e vista la situazione di aumento dei contagi, il Comitato tecnico scientifico ha indicato che per le scuole è necessario lo stop nelle zone rosse ma anche nei luoghi dove più alti risultano i contagi.