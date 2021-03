"Mar Jonio pagata per trasportare i migranti": inchiesta aperta dalla procura di Ragusa

La ong è accusata di aver fatto da taxi del mare. Secondo la procura avrebbe preso soldi in cambio del trasbordo dei migranti tratti in salvo dalla dalla nave danese Maersk Etienne.

La nave Mar Jonio della ong Mediterranea Saving Human avrebbe operato come taxi del mare ricevendo soldi in cambio del trasbordo dei naufraghi sulla terra ferma. E' questa l'ipotesi della procura di Ragusa che ha aperto un'inchiesta e disposto perquisizioni a a Trieste, Venezia, Palermo, Bologna, Lapedona (FM), Mazara Del Vallo (TP), Montedinove (Ap) e Augusta (SR). La notizia è riportata da La Sicilia e dalla stampa regionale.

L'episodio contestato risale allo scorso 11 settembre quando, secondo gli inquirenti, la Mar Jonio avrebbe trasbordato 27 migranti dalla danese Maersk Etienne, che li aveva soccorsi 37 giorni prima, “dopo la conclusione di un accordo di natura commerciale tra le società armatrici delle due navi, in virtù del quale” quella “della Mare Jonio ha percepito un ingente somma quale corrispettivo”.

Nell'indagine sono coinvolte quattro persone, tra soci, dipendenti o amministratori, di fatto o di diritto, della società proprietaria ed armatrice del rimorchiatore Mare Jonio, su cui grava l'accusa di di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di violazione alle norme del Codice della navigazione.

Nessuno dei componenti dell'equipaggio è finito nell'inchiesta, specifica la procura, che non riguarda la gestione dei soccorsi in mare, ma solo "su un episodio in cui sono coinvolte due società commerciali" e non gli attivisti della Ong.