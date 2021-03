In vigore da oggi le nuove etichette energetiche sugli elettrodomestici: cosa cambia

Per volere della Commissione Europea cambieranno da marzo le etichette energetiche di lavatrici, lavastoviglie, cantinette e frigoriferi, schermi elettronici e quindi anche tv e lampade.

Il cambio delle etichette è stato motivato da svariati episodi in cui c’è stata un’efficienza energetica inadeguata in quanto i consumatori non riuscivano capire bene il significato delle informazioni sulle etichette.

Rispetto alle vecchie etichette energetiche, le nuove hanno una scala di valutazione più facile da comprendere che parte da A per una massima efficienza e arriva ad una G che indicherà una bassa efficienza .

per una e arriva ad una che indicherà una . Le precedenti etichette avevano invece la A+++ per indicare la massima efficienza e la D per indicarne una bassa.

Entro i primi 15 giorni di marzo i prodotti dovranno avere le nuove etichette mentre gli altri potranno conservare le vecchie etichette fino al 30 novembre 2021.

A partire da marzo 2024 non saranno più acquistabili i prodotti di classe G e F in quanto sarà variato l’indice minimo di efficienza energetica. Verrà inoltre introdotto un codice QR grazie al quale la fotocamera del proprio smartphone potrà accedere alle specifiche tecniche dell’apparecchio.

A fine gennaio è stato annunciato il cambio di etichette energetiche relative ai grandi elettrodomestici, con l'eliminazione delle classi superiori A: A+, A++ e A+++ e il ripristino della fascia A-G.