Villa San Giovanni, scoperti 18 chili di hashish nel cofano di un auto: arrestato conducente

I Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni sono stati impiegati in numerosi servizi sia nel centro cittadino di Villa San Giovanni che nei Comuni limitrofi, in particolar modo a cavallo del fine settimana, nell'ambito del controllo sul territorio e in particolare della prevenzione contro i reati di traffico stupefacenti.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Villa San Giovanni, durante i controlli al traffico, hanno individuato un veicolo il cui conducente si è mostrato subito nervoso insospettendo gli agenti.

Nel corso di un controllo approfondito al conducente e al mezzo, nel cofano posteriore è stato trovato un sottofondo chiuso da una botola in alluminio nel luogo dove generalmente è riposta la ruota di scorta.

Quest'ultimo, ricoperto e nascosto dalla moquette del portabagagli, si apriva con sistema idraulico collegato a dei pistoni ad azionamento elettrico e al suo interno sono stati rinvenuti gli stupefacenti.

In totale 37 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 18 chili

Il quantitativo di droga, se immesso sul mercato clandestino, avrebbe portato ad un guadagno di oltre 200mila euro

© Sputnik . Andrey Stenin Panetti di hashish

Il conducente, di origine napoletana, voleva recarsi in Sicilia violando le misure anti-Covid sullo spostamento tra regioni ma è stato invece arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria associato presso il Carcere di Reggio Calabria/Arghillà in attesa di convalida. Il carico di droga è stato invece sequestrato insieme al veicolo.

Nella giornata di ieri a Messina un altro veicolo, un'ambulanza, proveniente da Villa San Giovanni è stato fermato e sequestrato perché al suo interno sono stati ritrovati 30 chili di marijuana. I due conducenti, due uomini italiani, sono stati arrestati dagli agenti della Guardia di Finanza.