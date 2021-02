La calamità diventa arte: un'artista siciliana crea un volto di donna dalle ceneri dell'Etna

Una pioggia di lapilli ha ricoperto i comuni etnei, dopo l'eruzione di domenica mattina. Un'artista siciliana ne ha approfittato per "dipingere" sulla cenere.

La coltre di terra nera che ha ricoperto i comuni ai piedi dell'Etna dopo l'intensa attività vulcanica di questa mattina è diventata la "tela" di un'artista. Angelica Finocchio, una giovane artista catanese, ha "dipinto" con la cenere dell'Etna caduta sul terrazzo di casa un bellissimo e malinconico volto di donna incorniciato fra riccioli neri di terra e lapilli.

L'Etna e i suoi spettacolari fuochi pirotecnici, il mare e il promontorio di Taormina sono lo scenario su cui si affaccia il volto tracciato dalla "rina", come è chiamata la sabbia vulcanica dagli abitanti del luogo.

"Una calamità naturale può essere occasione per esprimere le proprie sensazioni attraverso l'arte, dando forma alle ceneri e dalle ceneri farsi ispirare". Così ha risposto la Finocchio a una domanda di Sputnik Italia su cosa abbia ispirato la sua opera.

Angelica Finocchio Volto di donna dipinto con la cenere dell'Etna

L'opera è stata realizzata in poco tempo, "ci ho messo mezz'ora a farla", ha detto. Purtroppo, come le sculture realizzate sulla sabbia, non durerà a lungo.

"Ci penserà mio figlio a distruggerla", ha pronosticato l'artista.

La pioggia di lapilli

L'intensa attività stromboliana dell'Etna di domenica mattina ha sollevato una torre di cenere e fumo che, poco dopo ha provocato una pioggia di cenere e lapilli sui comuni sul versante orientale del vulcano.

La nube nera si è spinta sino alla costa, ricoprendo di una coltre nera tutti i comuni, da Riposto a Santa Venerina e Zafferana.

Ecco alcune immagini che sono arrivate a seguito della massiccia ricaduta di cenere e lapilli nei centri abitati posti ad est/sud-est dell'edificio vulcanico.



La maggior parte delle foto arrivano da Zafferana Etnea che sembra essere stato il comune più colpito. #Etna #Eruzione pic.twitter.com/VHGzrfoIg4 — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) February 28, 2021

​La caduta di terra dell'Etna ha provocato disagi anche sull'autostrada A18 Messina - Catania.