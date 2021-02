Sci alpino, Federica Brignone vince il super gigante in Val di Fassa

Federica Brignone vince il Super gigante della Coppa del Mondo di sci sulla pista VolatA in Val di Fassa. Quattro italiane nelle prime sei.

Ritorna alla vittoria in Coppa del Mondo Federica Brignone, che si aggiudica il super gigante disputato sulle nevi italiane della Val di Fassa.

L'attuale detentrice della coppa del mondo ha ottenuto il suo primo successo in stagione davanti alle svizzere Lara Gut-Behrami, staccata di 59 centesimi, e Corinne Suter, terza a 72 centesimi.

Positiva la gara delle altre sciatrici italiane: quarta Elena Curtoni, quinta Francesca Marsaglia, sesta Marta Bassino.

Gara a lunga interrotta per due cadute che hanno coinvolto la sciatrice norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l'austriaca Rosina Schneberger, trasportate in elicottero all'ospedale di Trento.

La settimana di gare sulla pista VolatA in Val di Fassa ha sostituito le gare preolimpiche in Cina, annullate per l'emergenza Covid. Oltre al super gigante si sono disputate anche due discese libere, entrambe vinte dalla ticinese Lara Gut-Behrami.