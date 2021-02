Esa annuncia: Samantha Cristoforetti torna nello spazio

L'astronauta italiana Samantha Cristoforetti tornerà ufficialmente nello spazio per la seconda volta: i dettagli della missione saranno presentati in un'incontro stampa virtuale il 3 marzo.

L'European Space Agency ha ufficialmente annunciato il ritorno nello spazio per l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti.

Dopo la sua prima missione "Futura", del 2014-15, in cui trascorse 200 giorni in orbita svolgendo ricerca scientifica e attività operativa sulla Stazione Spaziale Internazionale in veste di ingegnera di volo per la spedizione 42/43, l'astronauta aviatrice e ingegnere italiana tornerà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Maggiori dettagli sul suo viaggio saranno rilasciati durante un'incontro stampa virtuale il 3 marzo.

"La Stazione Spaziale Internazionale è l’avamposto dell’umanità nello spazio. Si tratta di una meraviglia ingegneristica, un luogo di cooperazione internazionale pacifica e fruttuosa, un laboratorio interdisciplinare dedicato alla scienza in ambiente di microgravità" ha commentato Cristoforetti dopo l'annuncio.

​"È il nostro primo passo verso una presenza umana continua nello spazio. Nel prepararci al prossimo passo di questo decennio, che prevede un’infrastruttura umana permanente nell’orbita lunare, sono emozionata e onorata di tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale, la mia casa lontano da casa" ha aggiunto l'astronauta.

La precedente missione di Samantha Cristoforetti

Tornata sulla Terra, quest'ultima ha lavorato presso il Centro Astronauti Europeo dell’ESA a Colonia, dove ha guidato il team “Spaceship EAC”, formato da studenti, studentesse, giovani professionisti e professioniste al lavoro sulle sfide tecnologiche delle future missioni lunari.

Cristoforetti è stata poi rappresentante degli astronauti nel progetto "Gateway" per realizzare una stazione spaziale nell’orbita lunare e nel 2019 comandante di NEEMO23 (NASA’s 23rd Extreme Environment Mission Operations), missione di dieci giorni nella Aquarius, unica stazione di ricerca sottomarina al mondo.