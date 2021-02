Ritorno di Conte all'Università, la polemica di FdI: "Propaganda politica dentro l'Ateneo"

Malumori nel centrodestra per il ritorno in cattedra di Giuseppe Conte, che oggi darà la sua prima lezione all'università di Firenze. I deputati di Fratelli d'Italia annunciano interrogazione parlamentare.

Proprio come aveva annunciato, concluso il periodo di aspettativa l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a fare il professore universitario. Nei giorni scorsi il rettore Luigi Dei aveva confermato il suo rientro all'Ateneo di Firenze a partire dal primo marzo, giorno dell'inizio delle lezioni nel secondo semestre. Ma il professor Conte anticipa il suo ritorno in cattedra e proprio oggi, dopo un incontro con Dei, terrà una lectio magistralis in diretta streaming, riservata agli studenti del dipartimento di Giurisprudenza, si apprende da una nota dell'università.

La prima lezione dell'ex premier dovrebbe riguardare la sua esperienza di governo, un tema che ha generato malumori nel centrodestra, in particolare in Fratelli d'Italia, secondo quanto riferisce il Giornale. I deputati del partito della Meloni accusano Conte di fare propaganda politica all'interno dell'Ateneo e annunciano un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Università.

"Apprendiamo che l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte si recherà venerdì prossimo all'Università di Firenze dove è docente ordinario di diritto privato- hanno dichiarato i deputati FdI Giovanni Donzelli e Paola Frassinetti- Fino a qui niente di male. Ciò che riteniamo grave è il fatto che Conte terrà una lezione in diretta video-streaming trasmessa sul sito dell'Università, per parlare della sua esperienza al governo. Ora che non ha più poltrone dalle quali concionare, non usi l'Università pubblica come pulpito per fare propaganda politica".

Critiche simili anche tra gli esponenti della Lega, secondo cui la prima lezione di Conte sarà un'operazione di propaganda politica.

CONTE TORNA IN CATTEDRA, MA A FAR PROPAGANDA!



Venerdì #Conte torna alla sua cattedra all’Università di Firenze, ma il primo appuntamento sarà una “lezione” in streaming sulla sua esperienza di governo.

Ancora #propaganda, è più forte di lui... @Lega_gruppoID pic.twitter.com/SWSRjaWck1 — Danilo Oscar Lancini (@DOscarLancini) February 24, 2021

​Proteste degli studenti

La lezione di Giuseppe Conte non è contestata solo dal centrodestra. La presenza dell'ex premier all'università genera malumori fra i collettivi degli studenti universitari dell'ateneo fiorentino, che hanno convocato un presidio per protestare contro la lectio magistralis.

"Dopo aver lasciato l'istruzione fanalino di coda delle priorità del precedente governo (e non solo), Conte viene accolto a braccia aperte dal rettore Dei", scrivono gli studenti del Collettivo Scienze Politiche, in un volantino che chiama alla mobilitazione al grido di battaglia: "Non vogliamo Conte all'università, vogliamo l'università aperta!".

La lectio magistralis si terrà a partire dalle 15.30 senza pubblico sulle piattaforme dell'Università di Firenze.