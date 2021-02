Bollettino di oggi: 19.886 contagi, 308 morti e 12.853 guariti

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati verificati 19.886 nuovi casi di coronavirus su 443.704 tamponi effettuati, rivelano i dati del bollettino del ministero della Salute.

Fino ad ora in Italia sono state somministrate 3.872.278 dosi del vaccino. In base ai dati odierni, il numero complessivo dei casi di Covid dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 2.868.435.

Nell'ultimo giorno 12.853 si sono riprese dall'infezione del coronavirus, circa 1.700 in meno di ieri. Totalmente il bilancio delle guarigioni sale a 2.375.318.

I decessi per Covid sono stati 308 nelle ultime ventiquattro ore, 10 in meno del giorno precedente. Le vittime complessive del coronavirus crescono fino a 96.974.

Le persone col coronavirus nel corpo sono ad oggi 396.143, 6.710 in più di ieri. Tra i positivi, il numero degli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare è di 375.718, pari al 94,8% del totale. Nelle terapie intensive si trovano 2.168 pazienti, 11 in più di un giorno fa, mentre i ricoverati con sintomi sono 18.257, cresciuti di 40 rispetto a ieri.

Tra i 19.886 nuovi contagi rilevati oggi, la Lombardia è la regione col maggior numero avendone 4.243, seguita da Campania ed Emilia-Romagna rispettivamente con 2.385 e 2.090. Sopra mille ci sono Piemonte, Toscana, Veneto, Lazio e Puglia. Nelle altre regioni i nuovi casi sono a tre zeri, fatta eccezione in Valle d'Aosta, Molise e Sardegna, dove sono stati rispettivamente 2, 65 e 80.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti ben 443.704 tamponi e il tasso di positività è stato del 4,5%, in calo di 0,3 punti percentuali nonostante l'aumento dei contagi.