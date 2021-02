Covid in Italia, preoccupano le terapie intensive: in 8 regioni superata soglia critica

In base ai dati del monitoraggio sull'andamento della situazione ospedaliera per Covid pubblicato sul portale dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - ndr), nell'ultima settimana sono diventate complessivamente 8 le regioni con malati in terapia intensiva oltre la soglia critica del 30%, ovvero due in più di sette giorni fa.

La regione con la percentuale più alta d'occupazione dei posti delle terapie intensive è l'Umbria col 57%, seguita dalla Provincia autonoma di Trento col 39%, dall'Abruzzo col 37%, dal Molise e dalle Marche col 36%, dalla Provincia autonoma di Bolzano col 35% e da Lombardia e Friuli Venezia-Giulia col 33%.

Secondo gli ultimi dati diffusi ieri nel bollettino del ministero della Salute, complessivamente nelle terapie intensive si trovano 2.157 pazienti, 11 in più del giorno prima.