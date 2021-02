Nuova eruzione dell’Etna, la sesta in otto giorni

I parossismi sono fenomeni eruttivi che avvengono frequentemente ai crateri sommitali del vulcano, con la formazione di fontane e colate di lava e alte colonne di cenere.

Sull'Etna questi fenomeni sono divenuti più frequenti a partire dagli anni '80, e tra il gennaio e l'agosto del 2000 ne avvennero ben 66, a volte persino tre al giorno, che furono preludio all’eruzione violenta della bocca chiamata del ‘Levantino’ l’anno successivo.

© REUTERS / Antonio Parrinello L'eruzione dell'Etna in Sicilia

Si potrebbe affermare quindi che quello cui stiamo assistendo ora sia il record assoluto per il vulcano siciliano, ma sicuramente sei fenomeni di tale intensità in soli otto giorni, con una frequenza media di uno ogni 26-34 ore, dimostra una straordinaria vitalità ed energia.

“Il sesto fenomeno parossistico in 8 giorni è quasi da record per l'Etna. Lo è di sicuro per il Cratere di Sud-Est. Qualcosa di simile sul piano della frequenza era capitato con il cratere Voragine”, ha osservato il professore Marco Viccaro, docente di Geochimica e Vulcanologia all'Università di Catania e neo presidente dell'associazione dei vulcanologi italiani.

Il professore tuttavia rassicura sul fatto che allo stato attuale non vi sia comunque alcun pericolo per le persone e le abitazioni, dal momento che si tratta di fenomeni che riguardano la sommità del vulcano. Vi è in ogni caso una notevole ricaduta di cenere e questo certamente potrebbe complicare la vita delle comunità etnee, in ogni caso le colate laviche sono ancora ben lontane dai centri abitati.