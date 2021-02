Centro ricerche Bill Gates: "Se vaccini non accelerano, in Italia altri 33 mila morti entro giugno"

La previsione giunge da un report dell'Institute for health metrics and evaluation divulgato dal 'Corriere della Sera'.

Diffuso dal 'Corriere della Sera' l’ultimo report dell’Institute for health metrics and evaluation (Ihme), centro di ricerca per le statistiche sanitarie creato dalla fondazione di Bill Gates.

Vi sono inclusi possibili scenari futuri sullo sviluppo della pandemia in Italia, che dipendono molto dai progressi - o meno - della campagna di vaccinazione.

"Tra oggi e il prossimo giugno potrebbero morire in Italia altre 28 mila persone contagiate dal Covid-19 e dalle varianti del virus. Nello scenario peggiore, il numero di vittime potrebbe salire a 33 mila", cita il report.

Se la campagna di vaccinazione procederà senza intoppi si potrebbero risparmiare 10 mila vita e altre 1000 potrebbero essere salvate dal persistere dell'uso della mascherina.

L’analisi dell’Ihme prevede che “in questo quadro, in Italia la terza ondata raggiungerà il proprio apice tra la metà di marzo e la metà di aprile (con un possibile prolungamento nello scenario peggiore)”, mentre "il numero dei decessi, in questa evoluzione, dovrebbe attenuarsi, fino ad arrivare vicino allo zero, nel prossimo giugno inoltrato”.

Nei prossimi mesi dovrebbe permanere la pressione sulle strutture sanitarie.

“In un certo momento, fino a giugno prossimo, 15 Regioni avranno un livello di stress elevato o estremo sugli ospedali e 18 Regioni si troveranno nella stessa condizione anche per i reparti di terapia intensiva”, cita a proposito il report.