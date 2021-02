Bollettino Covid: 16.424 contagi, 318 morti e 14.599 guariti

Finora sono state somministrate 3.754.463 dosi di vaccino. Dall'inizio dell'epidemia i casi complessivi di Covid sono stati 2.848.564.

In base ai dati comunicati oggi i guariti dal Covid nelle ultime ventiquattro ore sono stati 14.599, oltre 1.500 in più di ieri. Totalmente le guarigioni raggiungono quota 2.362.465.

Oggi sono state uccise dal coronavirus 318 persone, 38 in meno di un giorno fa. I decessi dall'inizio dell'epidemia salgono a 96.666.

Le persone positive al coronavirus sono ad oggi 389.433, 1.485 in più di ieri. Tra queste gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare sono 369.059, pari al 94,8% del totale. I ricoverati sono 18.217, 78 in meno di ieri, mentre i pazienti in gravi condizioni nelle terapie intensive sono 2.157, in crescita di 11 rispetto a ventiquattro ore fa.

Tra i 16.424 nuovi contagi, la regione col maggior numero è la Lombardia con 3.310, seguita dalla Campania con 2.185. Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio registrano oltre mille casi, nelle altre regioni i nuovi contagi sono stati a tre cifre, ad eccezione di Valle d'Aosta e Sardegna che hanno fatto meglio rispettivamente con 14 e 65 nuovi casi.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 340.247 tamponi, oltre 36mila in più di un giorno fa, e il tasso di positività è leggermente aumentato (+0,4%) ma rimasto sotto il 5%, fermandosi al 4,8%.