Rider, indagati datori di lavoro di Just Eat, Uber Eats, Glovo e Deliveroo

Maxi inchiesta della Procura della Repubblica di Milano sul mondo dei rider. Le società dovranno regolarizzare la posizione lavorativa di 60 mila rider considerati in lavoro subordinato.

La Procura della Repubblica di Milano sta conducendo da mesi una complessa e delicata indagine sul mondo dei rider, dopo la segnalazione di alcuni indicenti stradali in cui sono rimasti coinvolti i rider stessi.

Il procuratore capo Francesco Greco ha parlato di persone trattate come schiavi che devono essere trattati come “cittadini”.

Da un punto di vista investigativo è stato affidato ai carabinieri, e ad un ex investigatore del pool Mani Pulite la responsabilità di capire meglio il mondo a volte nascosto dei rider.

L’imponente indagine ha messo in luce che in Italia sono 60 mila i rider che lavorano attraverso le principali piattaforme digitali di consegna del cibo a casa.

Al termine delle prime indagini, oltre a comminare multe per 733 milioni di euro alle aziende, sono stati messi sotto indagine 6 datori di lavoro delle maggiori società operanti in Italia: Just Eat, Uber Eats, Glovo e Deliveroo.

Alle indagini stanno partecipando anche l’Inps e l’Inail per inquadrare il tipo di rapporto di lavoro che hanno questi rider con le società e si è appurato che si tratta di lavoro subordianto.

Ma anche le operazioni finanziarie sono finite sotto inchiesta perché molte operazioni avvengono in Italia ma spariscono non si sa dove, con fondi che quindi e presumibile non vengano dichiarati in Italia e per i quali quindi si ipotizza non vengano pagate le tasse in Italia.

Questi sono i primi risultati della complessa indagine, ma l’inchiesta prosegue e potrebbero esserci altri risvolti.

Di recente Uber Eats ha adottato un protocollo salute e sicurezza per i suoi rider.