Covid, riunione Draghi e ministri per il nuovo dpcm

È in corso una riunione tra il premier Mario Draghi e alcuni Ministri sul prossimo dpcm anti-Covid.

I ministri presenti sarebbero Speranza, Giorgetti, Patuanelli, Franceschini, Gelmini e Bonetti.

Presenti anche gli esperti Silvio Brusaferro, Agostino Miozzo e Franco Locatelli.

"Ascolteremo il Presidente. Noi diremo che serve la linea della prudenza", ha detto il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, prima di entrare a Palazzo Chigi.

L'obiettivo della riunione sarebbe quello di rinnovare le misure anti-Covid contenute nel dpcm in scadenza il 5 marzo.

Domani il Ministro della Salute Speranza riferirà in Parlamento sul provvedimento.

Intanto il Quirinale ha reso noto che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto in merito a "ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" varato ieri dal Consiglio dei ministri.