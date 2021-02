Bollettino Covid: 13.314 contagi, 356 morti e 12.898 guariti

3.647.651 dosi di vaccino sono state somministrate fino ad oggi. Con i dati odierni il numero complessivo dei casi di Covid dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 2.832.162.

Nell'ultimo giorno 12.898 persone si sono riprese dal Covid, poco meno di 4mila in più rispetto a ieri. Totalmente il numero di guariti sale a 2.347.866.

Oggi i decessi per Covid sono stati 356, 82 in più di ventiquattro ore fa. Le vittime superano così il livello di 96mila, fermandosi complessivamente a 96.348.

Le persone col coronavirus in corpo ad oggi sono nel Paese 387.948, 45 in più di un giorno fa. Tra questi nelle terapie intensive si trovano 2.146 pazienti, +28 rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 18.295, 140 in più di ieri. Gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare sono invece 367.507, pari al 94,7% del totale.

Nell'ultimo giorno sono stati rilevati 13.314 nuovi contagi, oltre 3.500 in più di quanto registrato ieri. Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 303.850 tamponi, oltre 130mila in più di un giorno fa, e il tasso di positività è tornato sotto il 5%, fermandosi al 4,4%, con un calo di 1,3 punti percentuali rispetto al dato di ieri.