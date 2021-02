Il motociclista Fausto Gresini è morto

“La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo praticamente due mesi di lotta al Covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti”, lo scrive il Team Gresini Racing sulla pagina Facebook.

Il team Gresini è stato fondato dallo stesso Fausto, pilota motociclistico due volte campione del mondo nella classe 125 nell’anno 1985 e nel 1987.

Un Campione anni ‘80 che non si era mai ritirato del tutto dalla scena del motociclismo mondiale, e che aveva fondato il Gresini racing con cui gareggiava e tutt’ora gareggia nel motomondiale.

Il Team Gresini ha anche vinto tre titoli iridati nelle categorie minori del motociclismo, ovvero nella classe 250 nel 2001, in Moto2 nel 2010 e in Moto3 nel 2018.

In MotoGP il suo team è stato presente per quasi 20 anni insieme ad Honda prima ed all’Aprilia poi.

La malattia

Gresini si era ammalato durante le feste di Natale e dopo l’aggravamento della malattia e l’accertamento che si trattava di Covid-19, è stato ricoverato presso l’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola e da qui trasferito in terapia intensiva Bologna, da dove non è più uscito.

Oltre 60 giorni di cure tra alti e bassi non sono bastati al campione per riprendersi da una malattia che in alcuni casi non lascia scampo.

Grasini lascia la moglie, e quattro figli.