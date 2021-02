Bollettino Covid: 9.630 contagi, 274 morti e 10.335 guariti

Finora sono state somministrate 3.537.975 dosi di vaccino. 1.332.163 sono le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione. Dall'inizio dell'epidemia nel Paese sono stati rilevati 2.818.863 casi di Covid.

Nell'ultimo giorno a 10.335 persone è stata confermata la guarigione dall'infezione del coronavirus, in questo modo il bilancio complessivo dei guariti sale a 2.334.968.

Oggi il coronavirus si è portato via la vita 274 persone, 42 in più di ieri; il numero delle vittime dall'inizio dell'epidemia raggiunge 95.992.

I positivi al coronavirus in Italia sono ad oggi 387.903, 992 in meno di un giorno fa. Tra questi 2.118 sono i pazienti nelle terapie intensive, 24 in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 18.155, in crescita di 351 rispetto al giorno prima. Gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare sono invece 367.630, pari al 94,8% del totale.

I nuovi contagi rilevati nell'ultimo giorno sono stati 9.630 su un totale di 170.672 tamponi effettuati, con il tasso di positività in crescita dello 0,3% rispetto a ieri fino al 5,6%.