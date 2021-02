Approdati a Lampedusa 180 migranti, tra cui bimba nata durante la navigazione

🆘 ~90 persone hanno bisogno di aiuto dopo 3 giorni a mare!



Ci ha appena chiamato un'altra barca in pericolo in fuga dalla Libia. Ci sono ~90 persone a bordo, sono in zona SAR maltese. Dicono che sono a mare già da 3 giorni! Le autorità sono informate. Non tardate il soccorso! pic.twitter.com/Hj83Ep9zsX